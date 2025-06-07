Женщина с ножом напала на людей в Мюнхене
Полицейские застрелили женщину с ножом рядом с территорией «Октоберфеста»
В центре Мюнхена, неподалеку от Терезиенвизе — места проведения знаменитого пивного фестиваля «Октоберфест», произошло нападение с ножом, сообщает ТАСС.
По данным газеты Bild, 30-летняя женщина около 20:00 по местному времени (21:00 мск) атаковала нескольких прохожих.
Полиция, прибывшая на место, применила оружие и ранила нападавшую. Ей экстренно провели операцию, однако, как сообщает издание, она позже скончалась в больнице.
Мотивы нападения пока неизвестны. Власти заявляют, что угрозы для населения больше нет. Расследование инцидента продолжается.