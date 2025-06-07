Женщина с ножом напала на людей в Мюнхене

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Полицейские застрелили женщину с ножом рядом с территорией «Октоберфеста»

В центре Мюнхена, неподалеку от Терезиенвизе — места проведения знаменитого пивного фестиваля «Октоберфест», произошло нападение с ножом, сообщает ТАСС .

По данным газеты Bild, 30-летняя женщина около 20:00 по местному времени (21:00 мск) атаковала нескольких прохожих.

Полиция, прибывшая на место, применила оружие и ранила нападавшую. Ей экстренно провели операцию, однако, как сообщает издание, она позже скончалась в больнице.

Мотивы нападения пока неизвестны. Власти заявляют, что угрозы для населения больше нет. Расследование инцидента продолжается.