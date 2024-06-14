Женщина получила ранение при обстреле ВСУ в Херсонской области
Пострадавшая при атаке ВСУ в Алешках госпитализирована
Пострадавшая при атаке ВСУ в Алешках Херсонской области госпитализирована, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
ВСУ обстреляли жилой сектор населенного пункта.
«Множественные ранения получила женщина 1970 года рождения. Пострадавшая доставлена в больницу, ее жизни вне опасности», - написал в своем Telegram-канале глава региона.
Ранее в Каховке в ходе украинского обстрела были ранены два мирных жителя.