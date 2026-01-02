сегодня в 09:26

Женщина пропала в Мурманской области во время группового айс-флоатинга

Женщина 1968 года рождения пропала после занятий групповым айс-флоатингом в реке Тулома в Мурманской области. Ее не могут найти с 1 января, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Об исчезновении женщины сообщили 1 января. Она занималась айс-флоатингом в реке Тулома.

Пропавшую унесло течением. Где она находится в настоящий момент, неизвестно.

На месте исчезновения уже находятся сотрудники Следственного комитета. Причины инцидента выясняют.

Айс-флоатинг — медитативный дрейф на поверхности ледяной воды. Для этого используются особый водонепроницаемый костюм. Цель айс-флоатинга — расслабиться, проносясь среди льдин с помощью течения.

