Женщина пострадала в результате воздушной атаки ВСУ на Белгород
Женщина ранена в ходе удара по Белгородской области
ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В поселке Разумное под Белгородом в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля, разрушена стена.
Пострадала женщина, у нее осколочное ранение левой стопы. Она госпитализирована, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее ночью в четверг в регионе трижды была объявлена тревога, ПВО сбила 14 снарядов РСЗО «Вампир».