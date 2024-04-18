Женщина пострадала в результате воздушной атаки ВСУ на Белгород

Женщина ранена в ходе удара по Белгородской области

ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Разумное под Белгородом в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля, разрушена стена.

Пострадала женщина, у нее осколочное ранение левой стопы. Она госпитализирована, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее ночью в четверг в регионе трижды была объявлена тревога, ПВО сбила 14 снарядов РСЗО «Вампир».