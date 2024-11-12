сегодня в 18:08

Женщина получила осколочное ранение в результате атаки БПЛА на Брянскую область

ВСУ с помощью дронов атаковали Климовский район Брянской области. В результате пострадала местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.