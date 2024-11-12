Женщина получила осколочное ранение в результате атаки БПЛА на Брянскую область
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ВСУ с помощью дронов атаковали Климовский район Брянской области. В результате пострадала местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.
Как добавил губернатор Брянской области, жительнице Климовского района была оказана вся необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в Брянске украинский беспилотник атаковал жилой дом. В результате атаки пострадал местный житель.