Женщина получила осколочное ранение в результате атаки БПЛА на Брянскую область

Происшествия

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ВСУ с помощью дронов атаковали Климовский район Брянской области. В результате пострадала местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Как добавил губернатор Брянской области, жительнице Климовского района была оказана вся необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Брянске украинский беспилотник атаковал жилой дом. В результате атаки пострадал местный житель.