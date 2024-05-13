Женщина погибла в результате атаки дронов ВСУ на Курскую область

Один человек погиб и трое пострадали после атаки украинских дронов на Курскую область, сообщает SHOT.

Украинская армия ударила по трассе в Глушковском районе, прилеты зафиксировали в две гражданские машины, одна из которых выгорела.

Внутри автомобиля находились жители поселка Попово-Лежачи, 46-летняя женщина умерла на месте. У погибшей остался маленький ребенок.

Ранее украинские военные атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолетного типа. Один дрон упал на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался. Второй упал без детонации рядом с многоэтажкой.