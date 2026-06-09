Женщина подожгла отделение почты под Новосибирском, скрывая кражу 2,9 млн рублей

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В Куйбышевском районе Новосибирской области 42-летняя начальница почтового отделения устроила пожар, чтобы скрыть кражу 2,9 млн рублей, сообщает «Царьград» .

По информации местной прокуратуры, в ноябре 2024 года женщина воспользовалась служебным положением и присвоила 2,9 млн рублей, причинив «Почте России» значительный ущерб. Кроме того, чтобы замести следы преступления, начальница отделения подожгла часть купюр и инсценировала короткое замыкание.

Приговор ей вынес Куйбышевский райсуд. Ее признали виновной по части 4 статьи 160 УК РФ за присвоение чужих средств с использованием служебного положения в особо крупном размере. Жительница не признала вину в суде.

По запросу гособвинения ЦБ РФ провел экспертизу обгоревших банкнот. Купюры на сумму 629 тыс. рублей регулятор признал платежеспособными. Это дало возможность частично возместить ущерб.

Суд постановил взыскать 2,2 млн рублей с осужденной в пользу компании. Исполнение наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

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