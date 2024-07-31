Женщина обвинила в изнасиловании столичного дезинсектора

сегодня в 13:08

SHOT: в столице дезинсектора обвинили в изнасиловании 50-летней женщины

50-летняя жительница столичного района Текстильщики обвинила в изнасиловании дезинсектора. Инцидент случился в доме в 1-м Саратовском проезде, сообщает Mash.

По словам женщины, она вызвала специалиста для очистки квартиры от тараканов, на вызов приехал 29-летний юноша. В процессе работы дезинсектор накинулся на хозяйку.

Историю женщина рассказала своему мужу, когда тот вернулся домой. Мужчина обратился в полицию.

Полиция выясняет подробности произошедшего.