Женщина обвинила в изнасиловании столичного дезинсектора
SHOT: в столице дезинсектора обвинили в изнасиловании 50-летней женщины
Фото - © Медиасток.рф
50-летняя жительница столичного района Текстильщики обвинила в изнасиловании дезинсектора. Инцидент случился в доме в 1-м Саратовском проезде, сообщает Mash.
По словам женщины, она вызвала специалиста для очистки квартиры от тараканов, на вызов приехал 29-летний юноша. В процессе работы дезинсектор накинулся на хозяйку.
Историю женщина рассказала своему мужу, когда тот вернулся домой. Мужчина обратился в полицию.
Полиция выясняет подробности произошедшего.