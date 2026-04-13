22-летний жених в США застрелил друга на мальчишнике, приняв его за грабителя

В американском городе Брокен-Боу 22-летний Нолан Дэйн Энджел во время мальчишника смертельно ранил друга, приняв его за злоумышленника, сообщает «Царьград» со ссылкой на KXII.

Молодой человек арендовал дом, чтобы отметить скорую свадьбу в компании друзей.

Ночью участники вечеринки услышали стук в дверь и заметили тень на крыльце. Энджел взял пистолет и выстрелил в сторону неизвестного. Человек упал.

Когда мужчины вышли на улицу, на крыльце они обнаружили 21-летнего Брейдена Ульмана — своего друга. Пуля попала ему в грудь. Позже выяснилось, что жених принял приятеля за грабителя и случайно выстрелил в него.

