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Жена вице-президента США с младенцем оступилась на трапе вертолета в Мэриленде

Супруга вице-президента США Уша Вэнс с младенцем на груди соскользнула со ступени вертолета Marine Two на авиабазе Эндрюс. Стоявшие рядом военнослужащие не отреагировали, сообщает «Царьград» .

Семья направлялась на Аляску, где Джей Ди Вэнс должен был принять участие в предвыборном мероприятии. Инцидент произошел во время спуска Уши Вэнс по трапу.

«Ни один из военных не помог Уше Вэнс, хотя она держала на руках ребенка», — отметили пользователи соцсетей.

Уша Вэнс родила четвертого ребенка летом этого года. Мальчика назвали Алеком Нилом Вэнсом. У супругов также есть дети Юэн, Вивек и Мирабель.

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