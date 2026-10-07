Жена вице-президента США с младенцем оступилась на трапе вертолета в Мэриленде
Супруга вице-президента США Уша Вэнс с младенцем на груди соскользнула со ступени вертолета Marine Two на авиабазе Эндрюс. Стоявшие рядом военнослужащие не отреагировали, сообщает «Царьград».
Семья направлялась на Аляску, где Джей Ди Вэнс должен был принять участие в предвыборном мероприятии. Инцидент произошел во время спуска Уши Вэнс по трапу.
«Ни один из военных не помог Уше Вэнс, хотя она держала на руках ребенка», — отметили пользователи соцсетей.
Уша Вэнс родила четвертого ребенка летом этого года. Мальчика назвали Алеком Нилом Вэнсом. У супругов также есть дети Юэн, Вивек и Мирабель.
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