Жена Глеба Грозовского сообщила, что он не просил досрочного освобождения

Осужденный за педофилию священник Глеб Грозовский пока не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Его жена Татьяна сообщила, что точных данных о колонии у нее нет, передает «МК в Санкт-Петербурге» .

Грозовский отбывает 14-летний срок в колонии строгого режима. С 21 ноября 2025 года у него формально появилось право на условно-досрочное освобождение: по особо тяжким статьям осужденный должен отбыть не менее 4/5 срока. Также нужны положительное медицинское заключение и идеальное поведение.

Татьяна Грозовская заявила, что супруг находится в Ленинградской области, но информацией о подаче ходатайства не располагает. По ее словам, супруг пока его не подавал. Последний раз они созванивались 8 июня, в день рождения дочери.

«Указанный в запросе гражданин не содержится в учреждениях УФСИН России по Мурманской области», — ответили в ведомстве на запрос издания.

Ранее Грозовского этапировали в ИК-17 УФСИН по Мурманской области. Приозерский суд Ленобласти в 2018 году признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетних в детских лагерях в Ленобласти и Греции. Срок в СИЗО с 21 сентября 2014 года ему зачли в наказание.

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