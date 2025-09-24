Жена чуть не кастрировала мужа ножом во время пьяной ссоры в Петербурге

Жена ударила мужа в пах ножом и чуть не сделала его евнухом в Петербурге

Мужчина чуть не лишился своего достоинства во время пьяного конфликта с женой на Дачном проспекте в Санкт-Петербурге. Он получил травму в область паха, но убеждал докторов и полицейских, что якобы сделал это сам, сообщает « Mash на Мойке ».

Чудом не кастрированного 37-летнего мужчину привезли в больницу в Санкт-Петербурге с ножевым ранением. Он сам позвонил в скорую помощь.

Когда врачи приехали, мужчина убеждал их, что травмировал себя в область паха сам. Хотя рядом находилась нетрезвая жена.

На место приехали и полицейские. Супругу они отвезли в отделение. Против нее составили протокол о мелком хулиганстве.

Врачам же удалось «зашить» мужчину. Он лежит в больнице с травмой средней степени тяжести.

Мужчина рассказал врачам и полицейским, что якобы сам упал мужским достоинством на нож. Супруга, по его версии, ничего не делала. Мужчина жаловаться на жену не стал.

