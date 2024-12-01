Железная птица рухнула на толпу людей во Франции

13 человек пострадали при падении «синей птицы» на французском курорте
Происшествия

13 человек пострадали при падении металлической конструкции птицы на французском курорте Трувиль-Сюр-Мер в Нормандии во время рождественского шествия, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ouest France.

В приморском городе на западе Франции проходил большой рождественский парад с участием сотен зрителей.

Металлическая конструкция упала на зрителей шоу. Два пожилых человека серьезно пострадали и находятся в больнице, еще 11 человек получили легкие ранения.

Участников фестиваля эвакуировали с места происшествия с помощью полиции и военных.

О причинах происшествия не сообщается.