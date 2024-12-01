Железная птица рухнула на толпу людей во Франции

сегодня в 03:27

13 человек пострадали при падении «синей птицы» на французском курорте

13 человек пострадали при падении металлической конструкции птицы на французском курорте Трувиль-Сюр-Мер в Нормандии во время рождественского шествия, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ouest France.

В приморском городе на западе Франции проходил большой рождественский парад с участием сотен зрителей.

Металлическая конструкция упала на зрителей шоу. Два пожилых человека серьезно пострадали и находятся в больнице, еще 11 человек получили легкие ранения.

Участников фестиваля эвакуировали с места происшествия с помощью полиции и военных.

О причинах происшествия не сообщается.