Ждали, когда хищники уплывут: отдыхающих в Турции не испугало появление акул

Туристов вывели из воды на пляже в Бодруме из-за подплывших к берегу акул

Стаю акул заметили у берега на одном из пляжей в турецком Бодруме. Спасатели экстренно вывели отдыхающих из воды во избежание несчастных случаев, сообщает SHOT .

По словам российских туристов, спасатели обнаружили хищников при помощи дрона — акулы находились критически близко к купающимся.

Один из очевидцев снял происходящее на пляже на видео. На кадрах видно, как отдыхающие толпой стоят на берегу в ожидании, когда хищники уплывут. Позднее бесстрашные туристы вновь решили продолжить водные процедуры.

Ранее акулы были замечены в Аланье. По словам местных жителей, этим летом опасные хищники все чаще стали появляться у побережья.