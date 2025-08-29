В самолете Boeing 777 компании Southwind рейса Анталья — Москва несколько пассажиров потеряли сознание на борту, когда ждали вылета более 2 часов, сообщает SHOT .

Пассажиры рассказали, что после завершения посадки лайнер никуда не полетел. Около 500 человек несколько часов просидели в закрытом самолете, где не работал кондиционер. Часть пассажиров, в том числе и дети, начали терять сознание, падать в обморок. Только после этих инцидентов бортпроводники открыли двери, затем подали трап и карету скорой помощи.

Тогда пассажиры смогли ненадолго выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

Затем людей снова посадили на места на борту, сказав, что лайнер готов к вылету. Но сразу после этого произошла драка.

В итоге рейс Анталья — Москва снова задержали. К Boeing 777 приехала полиция, которая забрала дебоширов, а также их багаж.