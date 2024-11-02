Жаловались украинки: Кадыров объяснил отмену приказа «не брать пленных»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что отменил приказ бойцам спецназа «Ахмат» «не брать пленных» на СВО, который он озвучил после атаки дрона в Гудермесе. Свое решение он объяснил тем, что ему начали жаловаться родственницы бойцов ВСУ и сами насильно мобилизованные украинцы.

Кадыров отметил, что за последние несколько дней в департамент по рассмотрению обращений Администрации главы и правительства Чеченской Республики поступило более 2000 писем от жителей Украины. В обращениях украинцы просили отменить приказ о том, что «ахматовцам» запрещено брать пленных.

«Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», — заявил Кадыров.

По его словам, все адресанты таких писем понимают, что «их отправляют в окопы политики Европы и США».

В конце поста Кадыров объявил, что отменяет ранее озвученный приказ «не брать пленных». По его словам, желающие сдаться в плен к бойцам «Ахмата» останутся в живых.