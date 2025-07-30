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Землетрясение на Камчатке похоже на то, что разрушило АЭС «Фукусима» в Японии

Землетрясение на Камчатке, произошедшее ночью 30 июля, похоже по силе на аналогичный катаклизм, который вызвал аварию на атомной электростанции «Фукусима» в Японии в 2011 году, рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики, доктор физико-математических наук Петр Шебалин. Об этом пишет РИА Новости .

11 марта 2011 года случилось одно из самых сильных в истории Японии землетрясений, за ним последовало цунами. Тогда произошла радиационная авария максимального, седьмого уровня по Международной шкале ядерных событий.

Из-за затопления подвалов, резервных генераторов и батарей на АЭС отключились системы аварийного охлаждения. Расплавилось ядерное топливо в реакторах энергоблоков №1-3, накопился водород и произошел взрыв гремучей смеси. В атмосферу были выброшены летучие радиоактивные элементы — йод и цезий.

Магнитуда землетрясения в Японии, которое произошло 11 марта 2011 года, составила 9 единиц. Эпицентр находился в 180 км от АЭС «Фукусима».

Землетрясение на Камчатке произошло ночью 30 июля. Его магнитуда составила 8,8 баллов. Катаклизм был признан одним из самых мощных в истории региона.