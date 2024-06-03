Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около японской префектуры Исикава

Мощное землетрясение магнитудой 5,9 балла зафиксировано около японской префектуры Исикава, пишет РИА Новости со ссылкой на метеорологическое управление страны.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Власти не объявляли угрозу цунами. Эпицентр находился в районе полуострова Ното, который пострадал при землетрясениях в начале года.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не предоставляются.

Жители различных районов страны получили на телефоны экстренное сообщение о сильном землетрясении. Первые толчки магнитудой 5,9 произошли в 06:31 (00:31 мск). За следующие 23 минуты случилось еще пять землетрясений силой от 4,8 до 3,2.