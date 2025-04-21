Зеленоградский «колдун» прямо в суде пытался подкупить следователя чином барона

Зеленоградский «колдун»—отшельник или самопровозглашенный «Император России Леонид» пытался подкупить следователя во время суда, обещая ему статус барона или «земли Романовых». Попытки оказались тщетны, и фигуранта поместили под стражу еще на 1 месяц, сообщает SHOT .

В суде обвиняемый представлялся как Россия Леонид Викторович. Личность отшельника до сих пор не установлена, потому что он долгие годы жил в зеленоградском лесу и не имел паспорта. В суде надеются, что узнать личные данные «колдуна» поможет генетическая экспертиза.

«Для Вас я император, гражданин Советского Союза», — ответил обвиняемый на вопрос о том, может ли он представиться согласно своим документам.

Адвокат «императора», в свою очередь, поддержал позицию своего клиента, однако добавил, что она ему «до сих пор не ясна».

«Императора Леонида» обвиняют по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

По версии следствия, отшельник хотел расстрелять из АК-74 свою тещу, которая пыталась забрать от Леонида его жену. Последняя на момент знакомства с «Императором» была несовершеннолетней студенткой, которая в будущем родила ему троих детей.