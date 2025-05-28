Здание технопарка «Элма» в Зеленограде пострадало в результате атаки БПЛА
В результате атаки БПЛА в Зеленограде пострадало здание технопарка «Элма». Припаркованный у входа в технопарк автомобиль полностью сгорел, сообщают «Осторожно новости».
Также Telegram-канал опубликовал момент удара дрона по зданию технопарка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников в Зеленограде.
По его словам, на месте работают специалисты экстренных служб.
ПВО продолжают ночью отражать атаку БПЛА на Москву.