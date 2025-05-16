Здание обрушилось: появилось видео с места взрыва на заводе в Башкирии
МЧС опубликовало видео с места взрыва на заводе в башкирском Салавате
Пресс-служба МЧС Башкортостана показала кадры с места взрыва на заводе в городе Салават. В результате ЧП здание разрушилось и произошел пожар, под завалами может находиться человек.
По предварительной информации, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса, что вызвало «разгерметизацию печного оборудования». Открытое горение на месте ЧП уже ликвидировали.
Троих людей, пострадавших из-за взрыва, госпитализировали в тяжелом состоянии. Спасатели вели поиски человека, который мог находиться под завалами рухнувшего здания.
К ликвидации последствий происшествия привлекались 43 человека и 17 спецмашин.