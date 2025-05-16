Здание обрушилось: появилось видео с места взрыва на заводе в Башкирии

МЧС опубликовало видео с места взрыва на заводе в башкирском Салавате

Пресс-служба МЧС Башкортостана показала кадры с места взрыва на заводе в городе Салават. В результате ЧП здание разрушилось и произошел пожар, под завалами может находиться человек.