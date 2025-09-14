Зажало в кабине: машинист погиб при сходе тепловоза с рельсов в Ленобласти

Губернатор Дрозденко: машинист погиб при сходе тепловоза с рельсов в Ленобласти

Машинист погиб в результате схода с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в связи с происшествием проводятся проверочные мероприятия и восстановительные работы. Направлены дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов в обоих направлениях.

Губернатор добавил, что увеличено число автобусов на маршруте Луга — Гатчина — Петербург. Информация о маршрутах передается через голосовые сообщения на вокзалах и ж/д станциях Лужского и Гатчинского направлений. В регионе усилят работу правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.

Ранее тепловоз с 15-ю порожними цистернами сошел с рельсов на перегоне Строганово — Мшинская в Ленобласти. Движение поездов перекрыто в двух направлениях железной дороги. На месте работают два аварийно-восстановительных поезда из Петербурга.