Завод израильской оружейной компании подожгли в Чехии
В чешском городе Пардубице загорелся завод израильской оружейной компании Elbit Systems. Ответственность за инцидент взяла пропалестинская радикальная группировка Earthquake Faction («Фракция землетрясения»), сообщает ИА Регнум.
Они подчеркнули, что ударили по эпицентру израильской оружейной промышленности в Европе. Там в сотрудничестве с LPP возвели новый «Центр передового опыта» компании Elbit Systems. Он предназначен для обслуживания глобального расширения крупнейшего производителя оружия из Израиля.
Радикалы разместили в Сети видеоролик, рассказывающий об организации и реализации поджога. Сначала злоумышленники похитили документы, затем разлили воспламеняющуюся жидкость и подожгли.
Радикалы подчеркнули, что продолжат свою антиизраильскую деятельность до тех пор, пока не прекратятся удары по Палестине и Западной Азии. Еще одну акцию они уже готовят против ЦАХАЛ.
«Везде, где Elbit Systems и их сообщники скрывают свой бизнес кровопролития по всему миру, мы придем за ними», — заявили в группировке.
