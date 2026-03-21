Завод израильской оружейной компании подожгли в Чехии

Они подчеркнули, что ударили по эпицентру израильской оружейной промышленности в Европе. Там в сотрудничестве с LPP возвели новый «Центр передового опыта» компании Elbit Systems. Он предназначен для обслуживания глобального расширения крупнейшего производителя оружия из Израиля.

Радикалы разместили в Сети видеоролик, рассказывающий об организации и реализации поджога. Сначала злоумышленники похитили документы, затем разлили воспламеняющуюся жидкость и подожгли.

Радикалы подчеркнули, что продолжат свою антиизраильскую деятельность до тех пор, пока не прекратятся удары по Палестине и Западной Азии. Еще одну акцию они уже готовят против ЦАХАЛ.

«Везде, где Elbit Systems и их сообщники скрывают свой бизнес кровопролития по всему миру, мы придем за ними», — заявили в группировке.

