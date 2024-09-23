«Затряслись руки»: родственница умерших от отравления детей описала день трагедии

В поселке Красная Сопка Красноярского края четверо детей скончались после семейного ужина пельменями и курицей, а двое взрослых находятся в тяжелом состоянии в больнице. По словам родственницы семьи Ирины, первые признаки отравления у ребят появились еще ночью, пишет kp.ru .

Ирина отметила, что трагедия разыгралась в ночь на 21 сентября. Родители Виктория и Дмитрий В. и четверо их детей устроили ужин, во время которого ели пельмени и курицу, купленные в местном магазине.

По словам родственницы, уже ночью у младших детей начались первые признаки отравления — их рвало, они ослабели. Затем аналогичные симптомы проявились и у взрослых.

«От увиденного у меня затряслись руки. Дети были в полубессознательном состоянии, взрослые — на грани потери сознания», — вспомнила Ирина.

Родственники срочно отвезли семью в районную больницу, но спасти всех не удалось. 13-летний мальчик и 6-летний ребенок скончались в тот же день. Утром 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а ночью 23 сентября ушел из жизни четвертый ребенок.

Сейчас находящаяся на 9 месяце беременности Виктория и ее муж Дмитрий находятся в тяжелом состоянии в краевой больнице Красноярска. Их родственники надеются, что врачам удастся спасти жизни супругов.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о сбыте продукции, повлекшей смерть потребителей. Рассматриваются различные версии, в том числе пищевое отравление из-за ошибки в приготовлении или наличия вредных веществ в доме.