Застукали в постели: американская учительница совратила своих учеников

В США учительницу арестовали по подозрению в интимной связи с учениками

В американском штате Индиана полиция арестовала 31-летнюю учительницу Алисию Хьюз по обвинению в интимной связи с двумя учениками, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

Скандал разгорелся вечером 14 февраля. Соседи вызвали полицию из-за семейной ссоры. Правоохранители прибыли в дом после того, как муж избил женщину, узнав о ее измене.

Следствие установило, что супруг застал Хьюз в постели с учеником выпускного класса, которому исполнилось 18 лет. Позже женщина призналась, что с января вступала с ним в интимную связь трижды.

Полиция также заподозрила связь с другим учеником, которому на тот момент было 17 лет. Хьюз отрицала половой контакт, однако подтвердила, что отправляла подростку откровенные фотографии. После этого ее адвокат потребовал прекратить допрос.

По версии следствия, со вторым учеником связь происходила не менее 5 раз. Сама обвиняемая заявила, что изменяла мужу из-за домашнего насилия и унижений.

Расследование продолжается. Прокурор настаивает на наказании до 6 лет лишения свободы за каждый эпизод, связанный с несовершеннолетним.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.