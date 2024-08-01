Заставляли пить водку: датчанин пожаловался на то, что его отправили в зону СВО

Датчанина, пытавшегося получить гражданство РФ, отправили на СВО, где заставили пить водку и обвинили в шпионаже, сообщает РБК .

Гражданин Дании приехал в Россию летом 2023 года. Ему не нравились европейские ценности, а потому мужчина решил остаться в РФ. Он оформил временный вид на жительство, но из-за затянувшегося процесса решил заключить договор с Минобороны, чтобы получить гражданство.

В конце осени датчанина отправили в зону СВО. Причем сам он ранее предполагал, что ему позволят выбрать должность и место службы. Оказавшись в зоне боевых действий, мужчина удивился. Сначала датчанин служил в Ростове-на-Дону, затем был направлен в Луганск.

Мужчина пожаловался, что во время службы его заставляли пить водку, обвиняли в шпионаже и отбирали телефон. Кроме того, датчанин обнаружил, что не может расторгнуть контракт в период мобилизации.

Он подал иск против Минобороны РФ. Адвокат гражданина Дании указывает на тот факт, что мужчина не владеет русским языком, а потому его должны освободить от службы согласно правилам набора в контрактную армию.

Военный суд опроверг эти аргументы. Защита направила апелляцию. Адвокат планирует довести дело в том числе до международных инстанций.