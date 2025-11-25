Зашили и забыли: россиянка 7 лет проходила с иглой внутри

Жительница Абакана 7 лет живет с иглой внутри, забытой во время кесарева

Семья из Абакана столкнулась с довольно неприятной историей. Выяснилось, что женщина уже 7 лет живет с иглой, которую забыли внутри нее врачи во время проведения кесарева. Отец семейства планирует подать в суд на перинатальный центр, сообщает «112» .

Судя по всему, «досадная оплошность» произошла в 2018 году, когда женщине делали операцию. Врачи забыли хирургическую иглу, когда зашивали рану. Однако на рентгене и УЗИ все это время постороннего предмета не замечали.

Иглу обнаружили 3 месяца назад. Женщина упала и сильно ударилась спиной, после чего отправилась на рентген. В этот раз опытные врачи заметили внутри нее инородный предмет. Все это время она даже не чувствовала в организме ничего подозрительного.

В перинатальном центре не понимают, как это могло произойти. Пострадавшей предложили провести операцию по извлечению иглы, но муж выступил против.

«Мы им пояснили: так как произошел такой случай, у нас пропало доверие к этой организации. Игла до сих пор внутри, будем судиться», — заявил мужчина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.