Засел в кабинке напротив: извращенец делал фото женщин в туалете аэропорта Уфы

Извращенец фотографировал девушек в туалете аэропорта Уфы в Республике Башкортостан. Одна из пострадавших по имени Ильвина рассказала о произошедшем в соцсетях, сообщает « 112 ».

Девушка отправилась в женскую уборную перед вылетом. Она случайно заметила, что ее снимает на телефон извращенец, который сидит в кабинке напротив.

Он, по словам Ильвины, фотографировал всех женщин, заходивших в туалет. Девушка не растерялась и сама включила камеру на телефоне. Она пыталась запечатлеть мужчину.

Затем пострадавшая рассказала об инциденте правоохранителям. Однако полицейские ничего сделать не смогли. Они не обнаружили на телефоне мужчины фото или видео девушек. Ильвина считает, что тот успел удалить контент.

Другую девушку, как заявляет Ильвина, тоже снимал в уборной этот же мужчина. Однако она силовикам не жаловалась.

