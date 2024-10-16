Защитником девушек в Волоколамске оказался боец СВО и чемпион по панкратиону

Молодым человеком, который защитил знакомых сотрудниц пункта выдачи от их директора в подмосковном Волоколамске, оказался 19-летний участник СВО и чемпион Всероссийских соревнований по спортивной борьбе панкратион. Во время драки парень получил 10 ножевых ранений и черепно-мозговую травму, сообщает Baza .

Девушки дважды звали военного на помощь. По словам дам, начальник оскорблял и обижал их, потому что о пункте выдачи сотрудниц публиковались плохие отзыве. В один из дней руководитель заявился к девушкам в квартиру и, судя по голосам в подъезде, был с друзьями. Тогда дамы позвали на помощь 19-летнего знакомого, который приехал с СВО в отпуск.

Спортсмен прибыл на место, но начальника девушек там уже не оказалось. На следующий день одна из подруг снова позвала друга на помощь, заявив, что шеф избивает ее подругу на работе. Парень приехал на место и вызвал их начальника на разговор.

Вскоре между двумя мужчинами началась драка, в ходе которой начальник девушек поколотил армейца битой и порезал ножом. Пострадавшему армейцу пришлось ехать в больницу с множественными ранениями.

Шеф девушек находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело.