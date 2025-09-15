Зарубил и сжег тела: ревнивец на Кубани убил супругу, ее знакомого и племянницу

В Новороссийске задержали 61-летнего местного жителя, который в порыве ярости зарубил топором жену, ее знакомого и несовершеннолетнюю племянницу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 10 сентября. На следующий день 52-летняя женщина, ее 52-летний знакомый и 16-летняя племянница не отвечали на звонки, а также не появились на работе и учебе.

При осмотре места жительства женщины и ее племянницы на стенах были обнаружены следы крови. Следователи задержали 61-летнего супруга местной жительницы.

Предварительно установлено, что в доме на улице Яковлева мужчина в ходе ссоры на фоне ревности из-за развода зарубил топором свою жену, ее знакомого и несовершеннолетнюю родственницу. Утром 11 сентября он перенес тела убитых в гараж, а машину убитого мужчины отогнал в другой район, после чего замывал следы крови в доме. Утром 12 сентября задержанный вывез тела в лесополосу, закидал автомобильными покрышками и поджег, а затем засыпал землей и ветками.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.