Запуск первой частной ракеты Южной Кореи в космос закончился аномалией
Фото - © Сгенерировано ИИ
В Южной Корее запуск первого коммерческого космического носителя «Ханбит-Нано» компании Innospace завершился неизвестной аномалией, сообщает RT.
Трансляцию запуска коммерческой ракеты показывали на YouTube и на канале компании.
Ракету запустили, но через некоторое время специалисты поняли, что полет проходит не по плану. Кадры с «Ханбит-Нано» перестали поступать на экраны. Команда в ЦУП выглядела растерянно.
Позже на экране трансляции появилась надпись о том, что во время полета у ракеты произошла аномалия. Затем прямая трансляция прекратилась.
