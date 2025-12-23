Запуск первой частной ракеты Южной Кореи в космос закончился аномалией

Трансляцию запуска коммерческой ракеты показывали на YouTube и на канале компании.

Ракету запустили, но через некоторое время специалисты поняли, что полет проходит не по плану. Кадры с «Ханбит-Нано» перестали поступать на экраны. Команда в ЦУП выглядела растерянно.

Позже на экране трансляции появилась надпись о том, что во время полета у ракеты произошла аномалия. Затем прямая трансляция прекратилась.

