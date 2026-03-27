«Запрыгнул на меня»: женатый друг сломал ногу врачу в Перми и избежал наказания
1 марта в Сети завирусилось видео молодой девушки-врача из Перми, которая рассказала, что ее женатый друг сломал ей ногу, а правоохранительные органы игнорируют ее сообщения и ничего не предпринимают, сообщает 59.RU.
По словам пострадавшей девушки, все произошло еще 28 сентября 2025 года. Друг сломал ей ногу, после чего врачи буквально собирали конечность пациентки по кусочкам.
«Одним движением он превратил меня в инвалида, раздробив мне голеностопный сустав левой ноги. Итог — две мучительные операции, металлоконструкции в костях, нестерпимая боль и просто невозможность сходить в магазин и заработать себе на жизнь. Но, как выяснилось, физическая боль — это ничто по сравнению с цинизмом тех, кто должен нас защищать», — рассказала врач.
Далее в записи следует обращение к отделу полиции № 2 Индустриального района Перми. Девушка дважды подавала заявления в органы внутренних дел, но, согласно ее словам, не услышала ожидаемого ответа. После этого она три раза писала в прокуратуру.
28 сентября 2025 года Анна проводила время в арендованном загородном доме в компании друзей — того самого мужчины, впоследствии причинившего ей вред, его супруги — виновницы торжества, ее родных и других подруг. Друг, причинивший вред здоровью девушке, был единственным мужчиной на празднике, он перебрал со алкоголем и стал приставать ко всем присутствующим девушкам.
По словам девушки, он следовал за ней по пятам, пытался обнять, прикасался, несмотря на ее возражения. В какой-то момент он прыгнул на пострадавшую с разбега и повалил на пол. Затем она почувствовала острую боль и начала кричать. В итоге девушку госпитализировали, в больнице выяснилось, что перелом сложный.
14 октября 2025 года девушка обратилась с заявлением в полицию, мужчину вызвали на допрос. Но, по словам пострадавшей, детально в ситуации никто не стал разбираться. Уголовное дело так и не возбудили.
Из-за травмы девушка не работает уже полгода, за это время ее предполагаемые финансовые потери составили порядка 900 тысяч рублей — столько она могла бы заработать, будучи здоровой. Также девушка понесла значительные расходы на реабилитацию, но окончательную сумму пока не подсчитала. Теперь девушка хочет добиться справедливости.
