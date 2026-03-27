«Запрыгнул на меня»: женатый друг сломал ногу врачу в Перми и избежал наказания

1 марта в Сети завирусилось видео молодой девушки-врача из Перми, которая рассказала, что ее женатый друг сломал ей ногу, а правоохранительные органы игнорируют ее сообщения и ничего не предпринимают, сообщает 59.RU .

По словам пострадавшей девушки, все произошло еще 28 сентября 2025 года. Друг сломал ей ногу, после чего врачи буквально собирали конечность пациентки по кусочкам.

«Одним движением он превратил меня в инвалида, раздробив мне голеностопный сустав левой ноги. Итог — две мучительные операции, металлоконструкции в костях, нестерпимая боль и просто невозможность сходить в магазин и заработать себе на жизнь. Но, как выяснилось, физическая боль — это ничто по сравнению с цинизмом тех, кто должен нас защищать», — рассказала врач.

Далее в записи следует обращение к отделу полиции № 2 Индустриального района Перми. Девушка дважды подавала заявления в органы внутренних дел, но, согласно ее словам, не услышала ожидаемого ответа. После этого она три раза писала в прокуратуру.

28 сентября 2025 года Анна проводила время в арендованном загородном доме в компании друзей — того самого мужчины, впоследствии причинившего ей вред, его супруги — виновницы торжества, ее родных и других подруг. Друг, причинивший вред здоровью девушке, был единственным мужчиной на празднике, он перебрал со алкоголем и стал приставать ко всем присутствующим девушкам.

По словам девушки, он следовал за ней по пятам, пытался обнять, прикасался, несмотря на ее возражения. В какой-то момент он прыгнул на пострадавшую с разбега и повалил на пол. Затем она почувствовала острую боль и начала кричать. В итоге девушку госпитализировали, в больнице выяснилось, что перелом сложный.

14 октября 2025 года девушка обратилась с заявлением в полицию, мужчину вызвали на допрос. Но, по словам пострадавшей, детально в ситуации никто не стал разбираться. Уголовное дело так и не возбудили.

Из-за травмы девушка не работает уже полгода, за это время ее предполагаемые финансовые потери составили порядка 900 тысяч рублей — столько она могла бы заработать, будучи здоровой. Также девушка понесла значительные расходы на реабилитацию, но окончательную сумму пока не подсчитала. Теперь девушка хочет добиться справедливости.

