Запашный прокомментировал нападение льва на основателя «Тайгана» Зубкова

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что основатель сафари-парка «Тайган» Олег Зубков находится в стабильно-тяжелом состоянии после нападения льва. Хищник атаковал его вечером в воскресенье, повредив шею и трахею. Спасением Зубкова занялись сотрудница парка Татьяна Алексагина и посетитель Алексей, оказавшие первую помощь, сообщает радио Sputnik.

Сейчас Зубков подключен к аппарату ИВЛ, не может говорить, но в сознании — общается с врачами жестами и записками. Его переводят в клинику Симферополя.

Запашный отказался обсуждать судьбу льва и связывать инцидент с гибелью сотрудницы парка в 2024 году. Он подчеркнул, что Зубков — профессионал и не допустил бы вреда животным.

«Сафари-парк „Тайган“ утроен так, что хищники находятся на больших территориях и на постоянной основе выясняют между собой отношения — это и есть их образ жизни. К сожалению, время от времени трагедии там происходят, животные нападают друг на друга и даже убивают. <…> Возможно, свою силу они померили, в очередной раз, на человеке, что нехорошо, но произошло, что произошло. Животных здесь обвинять не в чем, это все ошибки людей», — рассказал Запашный в эфире радио Sputnik.