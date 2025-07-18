Зампред правительства Новгородской области Шульцев арестован по делу о взятке

Заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева арестовали в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Царьград» .

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева. Следствие подозревает его в получении взятки в особо крупном размере. Точная сумма, фигурирующая в деле, пока не раскрывается.

Если вина чиновника будет доказана, ему грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей либо лишение свободы на срок до пятнадцати лет с дополнительным штрафом до семидесятикратной суммы взятки.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Шульцева меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 30 суток.