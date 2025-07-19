Замглавы района Дагестана Сулейманов выстрелил в местного жителя из пистолета

Заместитель главы Новолакского района Дагестана Рустам Сулейманов, предположительно, выстрелил в местного жителя Курбана Г. в качестве самозащиты. Тот был недоволен решением суда, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Накануне случившегося у Курбана Г. был суд. Он постановил выселить мужчину с территории взятого в аренду участка земли. Житель не согласился с решением.

Курбан сначала ругался с Сулеймановым по телефону, а потом пришел к нему домой и начал угрожать. Чиновник, предположительно, выстрелил в бедро мужчине из травматического пистолета в целях самозащиты.

В тот же день Курбан пошел в больницу. Однако серьезных травм у него обнаружено не было, поэтому мужчина поехал домой. Полиция проверяет информацию.