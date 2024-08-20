Замглавы московской школы для слепых детей исчезла в горах Турции
Фото - © Telegram-канал SHOT
В Турции без вести пропала замдиректора московской школы для реабилитации детей-инвалидов. Москвичку безуспешно ищут в турецких горах уже четыре дня, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Издание утверждает, что в Турции исчезла 48-летняя жительница столицы Наталья С. Она трудилась заместителем главы школы-интерната для обучения и реабилитации слепых.
В Сети также опубликованы последние кадры, на которых, как утверждается, Наталья запечатлена прямо перед пропажей. 17 августа российская туристка покинула отель Marmaris Park Hotel и пошла гулять по Карийской тропе. С того момента связь с ней утеряна.
Экстренные службы Мармариса ищут россиянку с использованием служебных собак. Специалисты «прочесали» минимум 11 квадратных километров местности.
Жительница Москвы должна была прилететь домой 19 августа, но о ее судьбе до сих пор ничего неизвестно.