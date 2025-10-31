Залезла на кондиционер: кадры «киношного» спасения россиянки на пожаре в Сочи
В Сочи девушка чудом спаслась с горящей мансарды, когда вылезла на защитный короб кондиционера и успела спуститься по переносной лестницы. Кадры спасения опубликовала Baza.
Мощный пожар вспыхнул в здании на Альпийской улице и распространился на 300 квадратных метров. По словам очевидца, на пожаре спасли минимум двоих людей — девушку и ребенка.
«Мы здесь стоим, и здесь такие кадры вообще ужаснейшие», — рассказывал оператор, снимая пожар на видео.
Огонь быстро распространился по мансарде, на которой была заблокирована девушка. Она успела вылезти в окно на кондиционер и поймать полотенце, которое ей бросил сосед — она использовала его как «фильтр», чтобы не надышаться дымом. После этого ее сняли с высоты с помощью лестницы.
В операции по спасению участвовали пожарные и очевидцы. Информации о наличии жертв не поступало.
