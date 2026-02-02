Закрыл глаза и сунул член в рот: стоматолог в Японии провел пациентке секс-прием

Японский стоматолог на приеме засунул пенис в рот пациентке против ее воли

В Японии разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался дантист, обвиняемый в сексуальном насилии и попытке изнасилования пациентки непосредственно в ходе стоматологического приема, сообщает «Царьград» со ссылкой на Japan Today.

Все произошло в городе Сидзуока еще в ноябре 2025 года, однако информация об этом стала известна лишь сейчас.

По словам потерпевшей 20-летней девушки, 49-летний стоматолог, проводя осмотр, накрыл ей глаза полотенцем и попросил открыть рот. Затем, как утверждает пациентка, он совершил акт сексуального насилия, засунув свой половой орган ей в рот. Девушка поделилась произошедшим со своей семьей, после чего ее отец незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

После ареста, согласно полицейским отчетам, стоматолог признал свою вину в ходе допроса. Информация о вероятном наказании, которое может быть применено к дантисту, в настоящее время отсутствует.

