Закладчик кинул бычок в лицо: видео драки, в котором зарезали режиссера Политика

Baza: закладчик кинул окурок в лицо режиссера Политика и зарезал его

В Сети появились кадры последних минут жизни кинооператора и режиссера Сергея Политика, которого зарезали у его подъезда на улице Сталеваров в Москве. По данным Baza, в убийстве подозревается 33-летний Армен С. — он кинул в мужчину окурок и порезал его ножом. Журналисты утверждают, что предполагаемый убийца занимался закладками наркотиков.

Ранее Политик, снявший сериал «Закрытая школа», регулярно выгонял подозрительных людей из своего подъезда, подозревая в них распространителей наркотиков и наркозависимых. Аналогичный случай произошел и 20 октября, когда оператора зарезали.

Накануне вечером Политик вышел на улицу покурить и заметил подозрительную пару, которая пыталась зайти в его подъезд. Оператор сделал им замечание, после чего началась словесная перепалка, к которой подключились очевидцы. В итоге мужчина и девушка, ругавшиеся с Политиком, смогли попасть в подъезд и на выходе снова столкнулись с кинематографистом.

Началась потасовка, во время которой в Политика кинули бычком и ударили ножом. Кинооператор пытался защищаться с помощью перцового баллончика, но получил смертельное ранение и погиб.

По подозрению в убийстве разыскивают 33-летнего Армена, который скрылся с места преступления вместе со спутницей.

