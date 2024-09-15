ЗаКиев ЗаМир: шутливое заявление привело к проверке автомагазина на помощь ВСУ

В Камчатском крае сотрудники ФСБ проверяют продавца магазина автозапчастей после образца заявления на возврат на имя ЗаКиев ЗаМир Рустамович, сообщает Baza .

Инцидент произошел в магазине автозапчастей «Автомир». Одна из посетительниц обратила внимание на образец заявления на возврат товара, который лежал на прилавке магазина. Он был заполнен на имя Закиев Замир Рустамович. Женщина сняла заявление на видео и выложило в Сеть.

На следующий день сотрудники ФСБ вызвали владельца торговой точки на допрос. Также в магазин прибыли сотрудники полиции. Выяснилось, что образец был заполнен продавцом Леонидом Ю. По словам мужчины, это была шутка, а бумажка уже уничтожена.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют продавцов автозапчастей на дискредитацию Вооруженных сил РФ и финансирование украинской армии.