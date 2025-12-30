Заявил, что упал: пьющий сын довел тяжелобольную мать до смерти в Казани

Пьяный житель Татарстана скинул «лежачую» мать с кровати на пол, она умерла

Приволжский районный суд Казани в Республике Татарстан отправил на шесть с половиной лет колонии строгого режима мужчину, из-за которого погибла пожилая лежачая мать. Его посчитали виновным по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти, сообщает Kazanfirst .

Пожилая женщина болела. Из-за недуга она могла исключительно лежать или сидеть.

В течение шести лет за женщиной ухаживал ее сын. Мужчина периодически выпивал алкоголь.

В один из дней он отправился на рыбалку. После нее захотел выпить дома. Водку запивал пивом.

Через некоторое время пьяного мужчину подозвала мать и рассказала о неудобном матрасе. По словам осужденного, он хотел перенести женщину на стул. Однако из-за состояния уронил ее на пол и упал сверху.

«Она ударилась головой о стул и другие предметы, которые находились у ее кровати. Подумал, что убил, и от бессилия на четвереньках отполз от матери на кухню, где стал распивать спиртное», — говорил мужчина.

Однако в материалах дела есть и другая версия. Согласно одному из документов, после инцидента женщина позвонила родственнице и попросила помочь. Та быстро пришла домой к пострадавшей.

Женщина была вся в крови с ранами и синяками. Пришедшая родственница позвонила в скорую помощь.

Во время суда работница «неотложки» говорила, что нашла у бабушки открытый перелом, глубокую рану на спине, гематомы с ушибами на лице и сильно поврежденную кожу в иных местах. Врачу показалось, что женщину с кровати сбросили.

Травмированную женщину в тяжелом состоянии привезли в больницу. Она умерла в реанимации. Там обнаружили, что у женщины сломано несколько ребер. По информации судмедэкспертов, она погибла от сочетанной травмы головы, груди, нижней конечности, шока и отека мозга.

