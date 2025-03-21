Захотел подъехать поближе: автобус снес кусты и встал вплотную к дому в Шатуре

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Автобус протаранил дерево и въехал на частный участок в подмосковной Шатуре

Автобус по неизвестной причине заехал на частный участок в деревне Бордуки в подмосковной Шатуре. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Судя по опубликованному фото, автобус протаранил небольшое дерево. После инцидента водитель покинул рабочее место.

У транспортного средства были открыты двери. Как автобус протаранил дерево и почему въехал на чужой участок, пока неизвестно.

Ранее автобус сбил трехлетнего ребенка на самокате. Это произошло на севере Москвы.