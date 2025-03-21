Захотел подъехать поближе: автобус снес кусты и встал вплотную к дому в Шатуре
Автобус протаранил дерево и въехал на частный участок в подмосковной Шатуре
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
Автобус по неизвестной причине заехал на частный участок в деревне Бордуки в подмосковной Шатуре. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Судя по опубликованному фото, автобус протаранил небольшое дерево. После инцидента водитель покинул рабочее место.
У транспортного средства были открыты двери. Как автобус протаранил дерево и почему въехал на чужой участок, пока неизвестно.
Ранее автобус сбил трехлетнего ребенка на самокате. Это произошло на севере Москвы.