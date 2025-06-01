Захарова поразилась злорадству Киева на фоне трагедии с обрушением мостов

Захарова прокомментировала реакцию Украины на ЧП в Курской и Брянской областях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала трагедией ЧП с обрушением мостов в Курской и Брянской областях. Она была поражена реакцией Киева на эти происшествия, сообщает ТАСС .

Захарова отметила, что правоохранительные органы разбираются в случившемся. Проводятся следственные действия.

Между тем, по ее словам, реакция Киева на трагедию в Курской и Брянской областях поражает. Киевский режим выказал свое «злорадство» и «адскую радость». Захарова уточнила, что так на Украине отреагировали и политические деятели, и общественные, и простые граждане, поддавшиеся «неонацистской идеологии».

«Все еще поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО», — сказала офпред МИД РФ.

Она добавила, что Международный день защиты детей «все нормальные люди» выражают сочувствие и пытаются помочь.

Вечером 31 мая мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области. Погибли семь человек.

В ночь на 1 июня мост также обрушился в Курской области. Из-за этого с рельс сошел грузовой поезд, пострадал машинист.