Загрыз за интимные места: восьмилетний мальчик жестоко убил друга в Индии

В штате Уттар-Прадеш в Индии десятилетний ребенок погиб от потери крови после того, как его загрыз восьмилетний приятель. Малолетний подозреваемый поссорился с жертвой и «искусал его всего, в том числе за интимные места», сообщает Times of India .

Убийство произошло в районе Лалитпур. Отец погибшего рассказал, что в тот день он и его супруга ушли работать на ферму и оставили сына одного. К 10-летнему мальчику пришел его младший приятель, но ребята поссорились во время игры.

Началась драка, в ходе которой восьмилетний подозреваемый искусал приятеля. Пострадавший начал кричать, и соседи бросились ему на помощь. Соседи нашли его в бессознательном состоянии и вызвали врачей.

«Мальчик облил его водой и накрыл простыней, прежде чем убежать», — добавляет издание.

После случившегося родители вернулись домой и повезли ребенка в больницу, однако было уже поздно. Десятилетний индиец умер из-за сильной кровопотери.

Восьмилетний подозреваемый стал фигурантом уголовного дела. Мальчика поместили в детский дом, где врачи также проверят его на психические заболевания.