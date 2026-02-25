Загноились пальцы: здоровье россиянки пошатнулось после укуса любимой кошки

28-летняя екатеринбурженка Елизавета под ником LIZAVETTAAA поделилась в соцсетях историей о том, как после похода со своей кошкой к грумеру ей пришлось делать прививку от столбняка и пить антибиотики.

Девушка помогала грумеру во время процедуры сушить питомца. Недовольное происходящим животное цапнуло хозяйку за два средних пальца, прокусив ногти насквозь.

Вернувшись домой, Елизавета обработала пальцы хлоргексидином и перекисью водорода и намазала их мазью. Ей показалось, что такой обработки ран достаточно, так как кошка домашняя, привитая и не бешеная.

Однако к вечеру прокушенные пальцы сильно воспалились и опухли. Утром раны и вовсе нагноились. Екатеринбурженка поняла, что нужно срочно ехать в травмпункт. Там врачи прочистили места укусов и сделали ей прививку от столбняка, предупредив, что в случае отказа возможны негативные последствия развития инфекции. Кроме того, девушке прописали курс антибиотиков.

Елизавета отметила, что раньше никогда с подобным не сталкивалась и не думала, что после укуса кошки можно заработать столбняк и умереть. Она рассказала о случившемся, чтобы как можно больше людей узнало, как действовать в подобном случае.

