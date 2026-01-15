Загадочная посылка подняла «на уши» дом в Орехово-Борисово

В Орехово-Борисово в жилом доме обнаружен странный ящик, оставленный в парадной. Адресат, которому курьер пытался вручит посылку, утверждал, что не ждал заказа и отказался ее принимать, затем вызвал правоохранителей, сообщает Telegram-канал «112» .

На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования, которые проверили загадочную посылку. Ящик с неизвестным содержимым курьер оставил в доме номер 12 по улице Ясеневая. На нем маркером было указано имя получателя — Татьяна Медведева, квартира 100.

В итоге после осмотра коробки выяснилось, что она не представляла никакой опасности. При этом, что было внутри, пока не сообщается.

Примечательно, что подозрительная находка сделана всего в нескольких шагах от места, где 22 декабря 2025 года в результате детонации автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. В этом же секторе 24 декабря погибли два сотрудника правоохранительных органов — взрыв самодельного взрывного устройства прогремел рядом с патрульным автомобилем на Елецкой улице.

