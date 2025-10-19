Заехал в гости: в Башкирии Mercedes с пьяным водителям влетел в дом и застрял там

сегодня в 10:58

Пьяный водитель врезался в частный дом в Башкирии и пробил стену

Пьяный мужчина на Mercedes-Benz потерял управление и врезался в частный жилой дом в Октябрьском в Республике Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Инцидент произошел около 19 часов 18 октября в 1-ом проезде Свободы. В автомобиле сидела 32-летняя пассажирка, она получила ушибы.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ отправили водителя на медосвидетельствование. Оно выявило, что в парах выдыхаемого воздуха есть этанол — 0,633 промилле.

Началось административное расследование. На опубликованных фото видно, что иномарка пробила стену жилого дома и застряла в ней. Здание получило сильные повреждения.

