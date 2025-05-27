Задушил и расчленил отца: нижегородца будут судить за зверское убийство
Суд рассмотрит дело нижегородца, убившего и расчленившего своего отца
В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела против 62-летнего гражданина, обвиняемого в зверском убийстве своего отца, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Нижегородской области.
Все произошло в ноябре 2024 года в квартире на улице Минина.
Следствие установило, что мужчина, воспользовавшись уязвимым состоянием пожилого отца, задушил его, а затем вывез тело в садовое товарищество. Там он расчленил его и предал огню, пытаясь замести следы преступления.
Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время материалы дела, подкрепленные обвинительным заключением, переданы в суд для дальнейшего разбирательства.