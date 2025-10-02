Задержаны двое мужчин, потушивших Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Петербургские полицейские провели задержание двух мужчин, которые, предположительно, потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Информацию об этом силовики получили 30 сентября, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения. Благодаря им было обнаружено, что около 00:00 двое мужчин вылили жидкость из бутылки на Вечный огонь. Его зажгли в 1957 году в качестве памяти о жертвах всех войн и революций, которые происходили в Санкт-Петербурге.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Полицейским удалось быстро установить личности злоумышленников.

Правоохранители установили, что мужчины приехали из Екатеринбурга в Свердловской области. Их задержали в съемной квартире в Кудрове Ленинградской области.

