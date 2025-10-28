Задержанным в Азербайджане российским айтишникам продлили арест на 3 месяца

Задержанным в Азербайджане российским IT-специалистам продлили срок ареста еще на 3 месяца. Суд не удовлетворил ни одного из ходатайств, несмотря на переговоры между лидерами двух государств Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, сообщает Mash .

Баку обвиняет российских айтишников в транзите наркотиков из Ирана, обороте запрещенных веществ и киберпреступлениях.

Илья Безуглый стал первым, кто обратился с жалобой на перевод из следственного изолятора под домашний арест. По его словам, в СИЗО его здоровье ухудшилось, появилась аритмия. Родственники Безуглого обратились в суд Азербайджана с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест, но им было отказано.

Следом с аналогичной просьбой к суду обратились родители задержанных Александра Вайсеро и Антона Драчева. Близкие пытались добиться изменения меры пресечения, но также получили отказ

Во вторник азербайджанский суд продлил россиянам срок ареста на 3 месяца. Восьмерых айтишников оставят в СИЗО в поселке Кюрдаханы — в 30 км от Баку.

